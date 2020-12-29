İncirli: Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan gelecek aşılarla ilgili ciddi girişim yapılmalı

CTP Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, azınlık hükümetinin Covid-19 aşısı konusunda tutuk davrandığını belirterek, hem Güney Kıbrıs’tan hem de Türkiye’den gelecek aşılarla ilgili ciddi girişim yapmak gerektiğini vurguladı. İncirli, “Türkiye ve Güney Kıbrıs ne zaman gönderirse aşı yapacağız” diye beklememenin yanlış olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’la aşı konusunu konuşabilecek, irtibat kurabilecek bir cumhurbaşkanına ve bu konuda katkı koyacak bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirten İmcirli, “Güney Kıbrıs’tan aşıların ne zaman kaç tane geleceği konusunda çalışma ve işbirliği yapılmalı. Bizdeki yönetim, Kıbrıslı Rumlarla iyi ilişkiler içinde olmak istemiyor” dedi.

CTP Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Çin aşısı geleneksel ve güvenilir bir aşıdır”

Dünyadaki aşılarla ilgili açıklamalarda bulunan İncirli, “Çin aşısı geleneksel ve güvenilir bir aşıdır. Basit buzluklarda muhafaza edilebilir ancak yeni tip Pfizer Biontech aşısı eksi 70 derece buzluk istemektedir. Ülkemizde eksi 70 derece buzluklar var ama yeterli mi bilmiyorum” dedi.

“Aşılama programına yükseköğrenim dahil edilmeli”

Aşı programı hakkında konuşan Sıla Usar İncirli, “Sağlık çalışanlarına, kronik hastalığı olanlara, 65 yaş ve üzeri insanlara aşılamada öncelik verilmeli. Sağlık yanında ekonomi de hastalandı. Sağlıkla beraber ekonomi de iyileştirilmeli. Aşıya hızlıca geçilmeli ve ekonominin kayıpları giderilmeli. Yükseköğrenim ekonominin belkemiğidir. Yüz yüze eğitimin olmamasından dolayı ekonomi olumsuz etkilendi. Bu alanda görev alanlar da aşı programına dahil edilmeli” ifadelerini kullandı.

“Aşı konusunda vatandaş bilgilendirilmeli”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin daha önce Covid-19 aşısıyla ilgili söylediği, “İzleyelim, bakalım görelim ne olacak, ona göre hareket ederiz ” mealinden sözleri anımsatan İncirli, böyle konuşmaların doğru olmadığını, bakanın konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Beklemek yerine hazırlık yapılması gerektiğini belirten İncirli, “Böyle konuşmaları duyan insanlar aşı yaptırma konusunda tereddüt ediyor. Aşının gerekliliği konusunda vatandaş bilgilendirilmeli. Kimse aşı yapmaktan endişe duymamalılar” diye konuştu.

“Türkiye’den ve Güney’den gelecek aşılarla bilgi verilmiyor”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, aşılarla ilgili daha önceki tereddütlerinden sıyrıldığına ancak hükümetin aşı konusunda tutuk davrandığına işaret eden İncirli, şöyle konuştu:

“Güney Kıbrıs’la aşı konusunu konuşabilecek, irtibat kurabilecek bir cumhurbaşkanının ve bu konuda katkı koyacak hükümetin olması lazım. Güney Kıbrıs’tan aşıların ne zaman kaç tane geleceği konusunda çalışma ve işbirliği yapılmalı. Bizdeki yönetim, Kıbrıslı Rumlarla iyi ilişkiler içinde olmak istemiyor. Türkiye’den gelecek aşılarla ilgili de mecliste soru soruyoruz, net yanıt alamıyoruz.”

“Kimse aşı olmaktan korkmasın”

Toplumun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini belirten Sıla Usar İncirli, “Kimse aşı olmaktan korkmasın. Aşı olunarak salgının olumsuz etkilerinden kurtulabiliriz. ‘Aşı olduk her şey bitti’ de diyemeyiz, aşı olunduktan sonra da dikkat edilmeli, kurallara uyulmalı ve testler yapılmalıdır. ‘Türkiye ve Güney Kıbrıs ne zaman gönderirse aşı yapacağız’ düşüncesi yanlıştır. ‘Ne zaman verirlerse’ demeden, en erken zamanda aşıların ülkemize gelmesi için girişimler artırılmalı. Mecliste bunun mücadelesini veriyoruz, halkımız da bize bu konuda destek versin” dedi.

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29/12/2020 18:48