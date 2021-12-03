İncirli ve Batunlu milletvekilliği adaylık başvurularını yaptı

2022 Erken Genel Seçimlerle ilgili CTP Lefkoşa milletvekili Dr Sıla Usar İncirli ve KKTC Alevi Kültür Merkezi Kadınlar Komisyonu yönetim kurulu üyesi Hülya Batunlu milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı.

CTP’de Lefkoşa İlçesine şu ana kadar 5 kişi başvuru yaptı. Müracaat eden isimler arasında Sıla Usar İncirli ve Hülya Batunlu’nun yanı sıra Yaşar Aracı, Derviş Biladanlı ve Tekin Söylemez bulunuyor.

CTP, 4 Aralık’a kadar başvuru kabul edecek. 6 Aralık’ta Parti Meclisi toplanıp, aday adaylarını değerlendirip onaylayacak. 11 Aralık’ta ise aday belirleme ve sıralama kurultayı yapılacak.

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03/12/2021 12:08