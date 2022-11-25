İncirli: Yeni kapıların açılmasıyla Lefkoşa’da ticaret ivme kazanacak

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25/11/2022

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İncirli: Yeni kapıların açılmasıyla Lefkoşa’da ticaret ivme kazanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adaylığını açıkladığı Sıla Usar İncirli, göreve gelmeleri halinde Lefkoşa’da yeni sınır kapılarının açılması için çaba göstereceklerini söyledi ve bunun gerçekleşmesi halinde ticaretin bir ivme kazanacağını belirtti.

 CTP’den verilen bilgiye göre, 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan yerel yönetim seçimleri kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret eden Sıla Usar İncirli, projelerini aktardı ve oda yetkililerinin fikirlerini dinledi.
 Sıla Usar İncirli’ye KTTO ziyaretinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile MYK üyeleri Fikri Toros ile Fide Kürşat eşlik etti. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güneye yönelik yapılan ticarete dikkat çeken Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da yeni kapıların açılması için önemli bir hazırlık içerisinde olduklarını kaydetti. 
 -“Mevcut geçiş noktaları yeterli değil”
Lefkoşa’da bulunan mevcut geçiş noktalarının yeterli olmadığını ve beklentileri karşılayamadığını dile getiren Sıla Usar İncirli, bu konuda özellikle Haspolat’ta bulunan Mia Milia Kapısı’nı öne çıkardıklarını söyledi.
 O kapının açılması halinde birçok açıdan Lefkoşa’da önemli derecede rahatlama sağlanacağını kaydeden Sıla Usar İncirli, “Mağusa’ya, Karpaz’a gitmek isteyen herkes Metehan’dan geçiyor ve trafiği sıkıştırıyor. Halbuki o geçiş noktasının açılması halinde trafik de çok rahatlayacak” dedi.
 Bir diğer önemli noktanın da Haspolat Sanayi Bölgesi’ndeki ticaret hacmi olduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, burada tuğla, cam ve demir gibi fabrikaların bulunduğunu belirtti. Bu malzemelerin Güneye ihraç edilebilmesi için tırların Haspolat’tan çıkıp Metehan Sınır Kapısı’na geldiğini aktaran Sıla Usar İncirli, geçişin ardından tırların Haspolat’ın güneyindeki Eğlence bölgesine gittiğini, bunun da ticareti zorlaştırdığını söyledi.
 -“Biz hazırlıklarımızı yapıp, üst makamlara baskı uygulayacağız”
Ülkede geçiş kapılarının açılmasının sadece belediye başkanlarının yetkisinde olmadığını bildiğini aktaran Sıla Usar İncirli, göreve gelmeleri halinde Mia Milia, Baf ve Mağusa kapılarının geçişlere açılması için gerekli hazırlıkları tamamlayacaklarını ve üst makamlara bu konuda baskı uygulayacaklarını söyledi. Lefkoşa’da yaşayan yurttaşların hayallerinin küçültüldüğünü belirten Sıla Usar İncirli, belediye hizmetlerinin sadece  çalışanların maaşlarını ödemek ve çöp toplamakla sınırlı olmaması gerektiğini vurguladı. Lefkoşa’da yaşayan insanların hayallerini genişletip gerçeğe dönüştürmek üzere aday olduklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, Avrupa başşehrine yakışır bir Lefkoşa yaratacaklarının sözünü verdi.
 Görüşme esnasında söz alan KTTO Başkanı Turgay Deniz de, Sıla Usar İncirli’nin bahsettiği projelerin hayata geçmesi gereken projeler olduğunu ifade eden Deniz, Lefkoşa’nın gelişen diğer bölgelere göre geride kaldığını aktardı.
 Deniz,  sınır kapılarının açılmasıyla ilgili olarak Sıla Usar İncirli’yle her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

25/11/2022 14:57
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TAGS: İncirli, aday, ctp, belediye, Yeni kapı,
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