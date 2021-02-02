İncirli: Yoksulluk da bir ölüm sebebidir…

CTP milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Güney Kıbrıs’ta günde 20 binin üzerinde PCR ve hızlı test yapıldığını belirterek, “Güney Kıbrıs’ta 30 bin yapılıyorsa, bizim 7-8 bin test yapmamız gerekiyor” dedi.

Kararlar alınırken ekonomik tedbirlerin önceden tamamlanmış olması gerektiğine dikkat çeken İncirli, yoksulluğun da insanın sağlığını etkilediğine ve bir ölüm sebebi olduğuna işaret etti.

Dr. Sıla Usar İncirli, Haber Kıbrıs Web TV'de yayınlanan "Markaj" programına katılarak, Ali Baturay'ın sorularını yanıtladı.

"Test sayısını artırmalıyız"

Güney Kıbrıs’ta günde 20 binin üzerinde PCR ve hızlı test yapıldığını belirten İncirli, "Bizde sadece PCR testi yapılıyor ve yeterli değildir. Güney 30 bin yaparsa bizim 7-8 bin test yapmamız gerekiyor.

Vakalar artıp da tüm ülkeye yayılmadan Lapta ve Alsancak bölgesel kapanmalıydı ve kitlesel tarama yapılmalıydı" dedi.

"Aşıda kronik hastalara öncelik verilmeli"

Covid-19 aşılamalarıyla ilgili doğru bir plan yapılamadığına değinen İncirli, aşı konusunda da sıkıntılar yaşandığını ve kronik hastalara öncelik tanınması gerektiğini dile getirdi.

"Özelde aşı yapılabilmeli"

Özel sektörde PCR testi yapılması fikrini Sağlık Bakanı Pilli'nin geç kabul ettiğine işaret eden İncirli, sağlık merkezlerinde ve özel sağlık merkezlerinde de aşı yapılmasının önünün açılması gerektiğini söyledi…

"Aşıda kaderciliği seçtiler"

Ülkeye gelecek aşı sayısının artırılması gerektiğini aktaran İncirli, "Aşı gelmesi için talep edilmesi gerekir. Hükümet girişim yapmadı. Uluslararası alanda muhatap alınan Cumhurbaşkanının da devreye girmesini istedik. Türkiye ve AB dışında da aşıya ulaşılması gerektiği çağrısını yaptık. Girişim yapmak yerine kaderciliği seçtiler. Aşı gelmezse eğitim ve turizmle ilgili planlama yapılamaz” dedi.

"Kapanmadan önce ekonomiyle ilgili karar alınmalı"

Kapanma kararı alınmadan önce ekonomiyle ilgili kararların alınması gerektiğini belirten İncirli, "İşletmelere sosyal sigorta prim desteği verilmeli, elektrik ve kira ücretleri konusunda öteleme yapılabilir. Hükümetin kaynak yaratmak için içten, dıştan veya her ikisinden borçlanması gerekir" diye konuştu.

"Yoksulluk da bir ölüm sebebidir"

Yoksulluğun da insanın sağlığını etkilediğine ve bir ölüm sebebi olduğuna işaret eden İncirli, "Sosyal dayanışma da önemlidir. Halk arasında katkılar yapıldı, bu paraların ve katkıların nerelere gittiği tam açıklanmadı. Bunlar devletin bütçesi dışında yapılan harcamalardı, şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıydı” dedi.

"Aralarındaki sürtüşmeler topluma yansıyor"

Hükümet içinde yaşananlarla ilgili konuşan İncirli, "Eğitim bakanı okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaparken, bakanlar kurulu bir gün önce okulları kapatıyor. Bakanlar kamuoyu üzerinden birbirine ayar çekmeye çalışmasın. Otursunlar beraber çalışsınlar ve karar alsınlar. Aralarındaki sürtüşmeler topluma yansıyor" diye konuştu.

"Bölüp parçalayarak ülkeyi yönetmesinler"

Toplumdaki kutuplaşmalara ve tartışmalara dikkat çeken İncirli, kamu ve özelin yanı sıra çalışan ve çalışmayanlar arasında yaşanan tartışmalarla ilgili, "İnsanları birbirine kırdırarak, bölüp parçalayarak ülkeyi yönetmesinler" ifadelerini kullandı.

"Covid-19 meslek hastalığı kapsamına alınmalı"

Yurt dışında çok sayıda sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini anlatan İncirli, "Covid-19 meslek hastalığı kapsamına alınmalı" dedi.

"Virüs mutasyona uğramış olabilir"

Sıla Usar İncirli, virüsün son zamanlarda hızlı ve agresif olmaya başladığını ve mutasyona uğramasının muhtemel olduğunu kaydetti.

"Devlet yığılmaları önlemeli"

Vatandaştan istenen maske, mesafe ve hijyen kurallarının yeterli olmadığını, hastanelerde ve ecza depolarında yığılmaların engellenmesi gerektiğini belirten İncirli, "Tüm dünya insan hareketini ve hastaların hastaneye gitmesini kısıtlamak için tele tıp uygulamasını başlattı. Hastaların evinden çıkmadan ilaçlarının önü açılmalı. 3 aylık ilaç hastalara verilmeli" diye konuştu

"Sağlık toplantısı muhalefet için önemli"

Hükümetin muhalefeti bilgilendirme toplantısını ertelemesi üzerine konuşan İncirli, "Meclis kapandı bu nedenle hükümetten bilgi alıp önerilerimizi yaparak denetleme yapılabilmesi için bu toplantılar bizim için önemlidir" dedi.

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02/02/2021 18:30