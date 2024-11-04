İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı

ads ads ads
04/11/2024

ads
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı

İncirli’de önceki gün tartıştığı kadını ciddi şekilde darp edip ardından aracına zarar veren şahıs, tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, T.H.(E-31), aralarında yaşanan tartışma neticesinde A.N.B.B’nın (K-24) vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp etti. Ardından söz konusu şahsın aracının ön camını kasten kırmak suretiyle hasara uğrattı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine T.H., dün tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.

04/11/2024 13:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İncirli,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.