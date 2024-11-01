İncirli’den Sağlık Bakanı’na Sert Eleştiri: “Bu Kadarı da Olmaz, Derhal İstifa Edin!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Sağlık Bakanı’nın son dönemde sağlık sisteminde yaşanan skandallarla ilgili tavrını sert bir dille eleştirdi. İncirli, Bakan’ın sağlık skandallarını örtbas etmeye çalışarak sorumluluktan kaçtığını belirtti ve derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Sıla Usar İncirli'nin paylaşımının tamamı şöyle:

"Sen Sağlık Bakanı olarak;

-Sıradan su şişesinin içinde alkol bulundurulmasının izahını yapmayacaksın

-Eksik hemşire nedeniyle sürekli ek mesai yapmak zorunda kalan Yenidoğan Ünitesi gibi kritik bölümlerle ilgili tek söz söylemeyeceksin

-Olay olduktan sonra açılış yapacaksın, sosyal etkinliklere gideceksin, olayı saatlerce karartıp hiç bir şey olmamış gibi davranacaksın, ört bas etmeye çalışacaksın

-Ailelere ve kamuoyuna zamanında bilgi vermeyerek infial yaratacaksın

-Meseleyi 5 hemşirenin kişisel hatasına indirgeyip başta kendininki olmak üzere idari sorumluluğu gözden kaçırmaya çalışacaksın

-Basın açıklaması yaptım diyerek hiç bir şey söylemeyeceksin

-Hekimlerle hemşireleri karşı karşıya getirerek sağlıktaki çalışma huzurunu bozacaksın

-Ailelerle çalışanları çatıştıracaksın

VE o koltukta oturmaya devam edeceksin. Bu kadarı da olmaz. Oturamazsınız, derhal istifa edin."