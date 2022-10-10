CTP’nin LTB Başkan adayı İncirli Göçmenköy’deki festivale katıldı

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncili, geçen akşam Göçmenköy Festivali’ne katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Göçmenköy–Taşkınköy Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan İncirli, üretim stantlarını gezdi ve yapılan gösterileri izleme fırsatı buldu.

İncirli’ye, bazı milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile partililer eşlik etti.

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10/10/2022 16:07