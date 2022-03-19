Indian Wells'te tek kadınlar finalistleri belli oldu

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final maçında 6 numaralı seribaşı Sakkari, 1 saat 48 dakika süren mücadelenin ardından turnuvanın son şampiyonu İspanyol Paula Badosa'yı 6-2, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Kariyerinde ilk kez Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvasında finale kalan Sakkari, diğer yarı final maçında Rumen Simona Halep'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 3 numaralı seribaşı Swiatek ile finalde karşı karşıya gelecek.

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19/03/2022 17:42