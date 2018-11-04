İndirim kampanyasına katılan firma ve marka sayısı 119’a ulaştı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) öncülüğünde 1 Kasım’da başlatılan ve geçen hafta Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurulan indirim kampanyasına katılan firma ve marka sayısı 119’a ulaştı.



KTTO’dan yapılan açıklamaya gore, kampanyaya katılan firma ve markalar, kendi ürün portföylerine uygun indirim oranları uyguluyorlar. Tüketiciler, kampanyada uygulanan indirimler ve diğer koşulların neler olduğunu Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın web sitesinden, http://www.ktto.net/indirim-kampanyasi öğrenebiliyorlar.



İndirim kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak ve kampanyaya katılmak isteyen firmaların ise, KTTO Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen’e (0392 228 37 60) başvurmaları gerekiyor.



KTTO tarafından düzenlenen indirim kampanyasının, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı hane halkının korunmasını amaçladığı kaydedilen açıklamada, “Kibris Türk Ticaret Odası olarak kampanyaya katılan firmalara ve destek veren paydaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

İndirim Kampanyası’na katılan firmaların indirim oranları veya kampanya bilgilerini görmek için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

İndirim Kampanyası Detayları 1

İndirim Kampanyası Detayları 2