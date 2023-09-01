İneci kardeşler, Ankara’daki Atatürk Saygı Koşusuna katıldı

Ankara’da yapılan 100 kilometrelik Atatürk Saygı Koşusuna KKTC’den Mehmet İneci ve Cemal İneci de katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Mehmet İneci yarış öncesi konuşmasında emekli Albay olduğunu, kardeşi Cemal İneci’nin kendisine sürpriz yaparak koşuya katıldığını söyledi.

100 yıl önce yapılan şanlı mücadeleye saygı için Duatepe’den Anıtkabir’e bağımsızlığın sembolü bayrağı götüreceklerini ifade eden İneci, Türk gencinin her zaman göreve hazır olduğuna dikkat çekeceklerini belirtti.

Türk bayrağının, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’dan öperek teslim almasıyla Duatepe /Polatlı’da sabah 04.00’te başlayan 100 kilometrelik saygı koşu saat 14.00’te Anıtkabir’de tamamlandı.

Polatlı Duatepe’deki törene TESUD Genel Başkanı Em. Hv. Korg. Erdoğan Karakuş ve TESUD üyeleri, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı koşusu ekibini Anıtkabir’de TESUD Genel Başkanı ve üyeleri ile Anıtkabir Komutanlığı yetkilileri karşıladı. Mehmet İneci Duatepe /Polatlı’dan gökte taşıyarak getirdikleri Türk bayrağını Anıtkabir Komutanı’na öperek teslim etti.

Anıtkabir’de yapılan törende ise Atatürk’le İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mozalesinde saygı duruşunda bulunuldu.