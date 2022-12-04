İnek sütünden dört kat daha besleyici hamamböceği sütü

Uluslararası bir bilim insanı ekibi, 2016 yılında hamamböceği midesinde bulunan sıralı protein kristalini fark etti.

Araştırmacılar inek sütünden dört kat daha besleyici olan bu sütün gelecekte artan nüfusumuzu beslemenin anahtarı olabileceğini düşünmektedir.

Çoğu hamamböceği aslında süt üretmese de genç yaşta doğum yapan tek bilinen hamamböceği olan Diploptera punctate’in bebeklerini beslemek için protein kristalleri içeren bir tür ‘süt’ pompaladığı gösterilmiştir.

Hamamböceği Sütü

Bir böceğin süt üretmesi gerçeği oldukça etkileyicidir – ancak büyüleyici araştırmacılar, bu protein kristallerinin tek bir tanesinin, eşdeğer miktarda manda sütünde bulunan enerji miktarının üç katından fazlasını içermesidir.

Açıkça bir hamamböceği sağmak pek de akla yatkın bir seçenek değil. Bu nedenle Hindistan’daki Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü’nden araştırmacılar tarafından yönetilen uluslararası bir bilim ekibi, protein kristallerini üretmekten sorumlu genleri sıralayıp onları bir şekilde laboratuvarda çoğaltmanın yollarını araştırıyorlar.

Takımlardan biri olan Sanchari Banerjee, Times’ın röportajında ​​”Kristaller tam bir yiyecek gibidir – proteinlere, yağlara ve şekerlere sahiptirler. Protein sekanslarına bakarsanız tüm gerekli amino asitlere sahiptirler” dedi.

Süt sadece yoğun bir kalori ve besin kaynağı değildir. Sütün içindeki protein sindirildikçe kristal sindirime devam etmek için eşdeğer oranda daha fazla protein salar.

Projeye liderlik eden Subramanian Ramaswamy, “Zamana bağlı yiyecek” dedi.

“Eğer kalori bakımından yüksek yiyeceklere ihtiyacınız varsa aradığınız şey süttür.”

Bu yoğun protein kaynağının kesinlikle kilo vermeye çalışanlar için tavsiye etmiyoruz.

Ancak günde gereken kalori miktarını elde etmek için mücadele edenler için, bu kalori ve besinleri almanın hızlı ve kolay bir yolu olabilir.

Süt sadece yoğun bir kalori ve besin kaynağı değildir. Sütün içindeki protein sindirildikçe kristal sindirime devam etmek için eşdeğer oranda daha fazla protein salar.

Projeye liderlik eden Subramanian Ramaswamy, “Zamana bağlı yiyecek” dedi.

“Eğer kalori bakımından yüksek yiyeceklere ihtiyacınız varsa aradığınız şey süttür.”

Bu yoğun protein kaynağının kesinlikle kilo vermeye çalışanlar için tavsiye etmiyoruz.

Ancak günde gereken kalori miktarını elde etmek için mücadele edenler için, bu kalori ve besinleri almanın hızlı ve kolay bir yolu olabilir.

“Çok kararlılar. Harika bir protein takviyesi olabilirler,” dedi Ramaswamy.

Şimdi araştırmacılar ellerinde bulunan bir dizi kristal proteinle daha fazla miktarda üretim yapmayı umuyorlar. En azında hamamböceği midesinden almaktansa laboratuvar ortamında üretim yapmak daha verimli olacaktır.

Hamamböceği sütü takviyeleri aldığınızda kim lahana ve kinoaya ihtiyaç duyar?

… Evet, biz de yüzde yüz ikna olmadık. Ama eğer gıda kıtlığını hafifletmeye yardımcı olursa gelecekte gıda sorunu bakımından daha az sorunumuz olacaktır.

(Kaynak: IUCrJ)

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04/12/2022 18:42