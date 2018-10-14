'İneklere tapmıyorum ama yanımda öküz gezdirdim'

Ceren Hindistan sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla eski ilişkilerine göndermede bulundu.

Ceren Hindistan sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin kendisine yönelttiği ‘Müslüman mısınız?’ sorusuna yanıt veren Hindistan şu ifadeleri kullandı:

“Soyumuz Hindistan diye ineklere tapmıyorum! Elhamdülillah Müslümanım… Gerçi bazen öküzleri yanımda gezdirmişliğim oldu o da sanırım bazen, genlerden”.