Infantino'dan Asya'ya 2034 çağrısı

2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği için geri sayım sürüyor. FIFA, sadece Asya ve Pasifik ülkelerini ev sahipliği için davet etmişti.

Bu davete Endonezya Futbol Federasyonu kayıtsız kalmadı. Geçtiğimiz günlerde ortak ev sahipliği için Avustralya ile görüşmelerde bulunduklarını belirten Endonezya Futbol Federasyonu, Malezya ve Singapur'un da katılabileceğini açıklamıştı.

Ancak bu kararından geri dönen Endonezya, Avustralya'yı da yalnız bırakarak 2034 Dünya Kupası için Suudi Arabistan'a destek verdiğini açıkladı. Asya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği olağanüstü kongre öncesi gelen bu açıklama işleri karıştırdı.

FIFA Başkanı Infantino da Asya Futbol Federasyonu'nu birlik olmaya ve Suudi Arabistan'ı desteklemeye davet etti.

Infantino, "Hepinize verdiğim ve burada da yenilemek istediğim mesaj şudur ki; Asya Futbol Federasyonu 2034 Dünya Kupası için birlik olmalıdır. Gördüğünüz gibi dünyanın her yerinde yeterince bölünme mevcut. İnsanları biraraya getirecek fırsatlara ihtiyacımız var. Futbolun dünyayı birleştirdiğini hepimiz biliyoruz. Asya Futbol Federasyonu, dünyada önemli bir rol oynuyor. Bizim de sizin de sorumluluklarınız var. Bu konuda sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.