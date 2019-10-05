İngiliz Bakan Pincher, Anastasiadis İle Görüştü

İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Christopher Pincher, ülkesinin; Kıbrıs yakınındaki sulardaki her sondajı kınadığını söyledi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Christopher Pincher’in, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdiler.

Habere göre Pincher, ülkesinin; Kıbrıs yakınlarındaki sularda yapılan her sondajı kınadığı şeklindeki düşüncesini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletti.

Pincher, ülkesinin ayrıca Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndne doğal kaynaklarını çıkarması hakkını da tanıdığını ifade etti.

Petrol zenginliğinin, tüm Kıbrıslıların çıkarına olması gerektiğini kaydeden Pincher, Kıbrıs sorununa en kısa zamanda çözüm sağlanmasının ileriye götürülmesinin önemini vurguladı.

Pincher, Kıbrıs’ta, iki kesimli, iki toplumlu federasyona verdikleri desteği de yineledi.

05/10/2019 10:58