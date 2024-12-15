İngiliz Başbakan için Ertuğruloğlu “ İyi ki gelmedi” dedi

NTV’ye konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aksine İngiliz Başbakan’ın KKTC’ye gelmemesinin iyi olduğunu söyledi

Ertuğruloğlu “ Bu benim için şikayet konusu değil. İyi ki gelmedi diyorum” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu, İngiliz Başbakanın sadece Rum Yönetimi’ni ziyaret ederek, garantör ülke İngiltere’nin konumuna gölge düşürdüğünü söyledi

Ertuğruloğlu, İngiltere’nin garantörlük görevini hiç bir zaman yerine getirmediğini, Kıbrıs Cumhuriyeti diye Rumlara kapıları açanın da İngiltere olduğunu söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin garantör bir ülke olarak Kıbrıs'taki iki tarafa da eşit muamele etme yükümlülüğü bulunduğunu vurgulayarak, Starmer'ın Kıbrıs Türk tarafının bakış açısını da dinlemesi gerektiğini söylemişti.

Tatar, Özel Temsilcisi aracılığıyla İngiliz makamlarıyla temasa geçerek bir görüşme talebinde bulunmuştu.