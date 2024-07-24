İngiliz basını Güney Kıbrıs turizmini ele aldı

İngiltere’de yayımlanan “Express” gazetesi, Güney Kıbrıs'ın Otelciler Birliği Başkanı’nın, turizm sektörünün binlerce turist kaybetmesini öngördüğü şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

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24/07/2024

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İngiliz basını Güney Kıbrıs turizmini ele aldı

Alithia gazetesi, “Oteller Boş, Turizm Çöküyor” başlıklı haberinde, İngiliz “Express” gazetesinin, Güney Kıbrıs turizm sanayinin, ziyaretçi sayısındaki azalma nedeniyle paniğe kapıldığını yazdı.

“Express” gazetesinin, ilgili haberinde Otelciler Birliği Başkanı Thanos Mihailidis’in açıklamalarına yer verdiğini kaydeden gazete, Mihailidis’in “otellerdeki doluluk oranında yaşanan düşüşü, Gazze ve Ukrayna’daki savaşlar, Birleşik Krallık’taki durgun ekonomi, Katoliklerin Paskalya yortusunun erken olması ve Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşların azalmasına bağladığını belirtti.

24/07/2024 14:13
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