İngiliz basınından dikkat çeken iddia

İngiltere’de yayın yapan Express.co.uk’de Kapalı Maraş ile ilgili çarpıcı bir makale yer aldı. Habere göre dünyanın dört bir yanından milyarder iş insanları yanı sıra dünyanın en başarılı otelcilerinden oluşan bir konsorsiyumun Maraş için milyar sterlinlik proje hazırladı.

Ancak haberde bir diğer ayrıntı, bu projenin İngiltere Kralı Charles’ın başını ağrıtabileceği.

Maraş’taki Golden SandS Otel’in Charles’a ait olduğunu iddia eden gazete, Maraş’la ilgili dev girişimin, İngiltere ve Kraliyet Ailesi için diplomatik skandala yol açabileceği yorumunu yapıyor.