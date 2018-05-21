İngiliz bilim insanları araştırdı… Kalbi ve damarları genç tutan formül

Sonuçları “The Journal of Physiology” dergisinde yayımlanan araştırmada, 60’lı yaşlarındaki 100 kişinin egzersiz geçmişleri incelendi ve atardamarlarındaki sertleşme oranı ölçüldü. Haftada 4 ya da 5 kez egzersiz yapmanın, atardamarların sertleşmesini engellediği bildirildi.

İngiliz bilim insanları yaptığı araştırmada, ömür boyu haftada 2 ya da 3 kez 30’ar dakikalık egzersizin, boyna ve başa kan akışını sağlayan orta büyüklükteki atardamarları daha genç tuttuğu gözlendi. Araştırmada ayrıca haftada 4 ya da 5 kez egzersizin, hem orta büyüklükteki hem de göğse ve karın bölgesine kan akışını sağlayan büyük atardamarların genç kalmasını sağladığı görüldü.