İngiliz devlerinin Aurelien Tchouameni kapışması

İngiltere Premier Lig'in dev takımları Manchester City ve Liverpool, Real Madrid’in Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi transfer etmek için yarışa girdi.

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14/01/2025

İngiliz devlerinin Aurelien Tchouameni kapışması

İngiltere Premier Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Manchester City ile lig lideri Liverpool, bu kez transfer için karşı karşıya geldi. İki takım, Real Madrid’in 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istiyor.

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Liverpool daha önce 2022 yılında Fransız oyuncuyu transfer etmek istemiş ancak Tchouameni'nin tercihi Real Madrid olmuştu. Guardiola ile yeni sözleşme imzalayan ve takımda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Manchester City de Tchouameni’yi yaz transfer döneminde kadrosunda görmek istiyor.

23 MAÇ

Öte yandan Real Madrid ise devre arası transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusunu bırakması istemiyor. İspanyol kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tchouameni, bu sezon 23 maçta forma giydi ve 1786 dakika süre aldı.

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TAGS: Aurelien Tchouameni
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