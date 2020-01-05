İngiliz Dışişleri Bakanı Raab’den “toplu tecavüz” açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab bugün yaptığı açıklamada, Aya Napa’da geçtiğimiz yaz meydana geldiği iddia edilen ‘toplu tecavüz’ davası ile ilgili Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e endişelerini aktardığını belirtti.

Raab, Sky News'e verdiği demeçte, "Bu süreçte uygulanan dava sürecinde adil yargılanma güvenceleri hakkında net sorular var” dedi. İngiliz Dışişleri Bakanının BBC ile yaptığı bir röportajda ise 19 yaşındaki genç kızın tedavisi hakkında çok ciddi endişeleri olduğunu anlattı.

Raab, “İlk önceliğim ve ailenin ilk önceliği, bu genç hanımın serbest bırakılması, eve güvenli gelmesi” ifadelerini kullandı.

Raab ayrıca, tatilcileri Güney Kıbrıs'ı boykot etmeye çağıran kadının annesiyle de konuştuğunu söyledi. Bakan Raab, 2018'de Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden 3,9 milyon turistin üçte birinin İngiltere’den gittiğine dikkat çekti.

05/01/2020 16:02