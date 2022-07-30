İngiliz gazetecinin ihbarı sonrasında Güney Kıbrıs’taki bir kliğine baskın düzenlendi

İngiltere’de yayınlanan bir gazetede, Güney Kıbrıs’ta bulunan bir klinikte “Long Covid” (uzun süren kovid hastalığı) tedavisi yapıldığına dair yayınlanan bir haber sonrasında Rum polisinin söz konusu kliniğe baskın düzenlediği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, İngiltere’de yayın yapan bir gazetede, kovid hastalığını uzun süredir atlatamayanların Güney Kıbrıs’a tedavi için gittiklerine yer verilmesi ve haberi yapan gazetecinin de Rum Sağlık Bakanlığı’na ihbarda bulunması sonrası Rum polisinin kliniğe baskın düzenlediğini yazdılar.

Rum polisinin Larnaka’da bulunan kliniğe dün gerçekleştirilen baskında “embriyo hücreleri” tespit etmesi sebebiyle kliniğin bu bölümünün kapatıldığını, uzun süreli kovid tedavisine ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği vurgulandı.

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30/07/2022 12:38