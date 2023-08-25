İngiliz hakemden itiraf: VAR'a bilerek göndermedim

İngiliz hakem Mike Dean, Up Front Podcast isimli bir podcast yayında geçtiğimiz sezon ligde Chelsea'nin Tottenham'ı konuk ettiği maça ilişkin açıklamalarda bulundu.



O maçta VAR hakemi olan Mike Dean, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor'ı bir pozisyonda bilerek VAR'a çağırmadığını söyledi.



Dean, Tottenham'ın kullandığı köşe vuruşundan Cristian Romero'nun Chelsea futbolcusu Marc Cucurella'nın saçını çektiği pozisyonu gördüğünü ancak Taylor'ı uyarmadığını belirti.



Pozisyona ilişkin Mike Dean açıklamasında, "Chelsea-Tottenham maçında o pozisyonu kaçırmam benim için gerçekten çok kötü bir durumdu. Tekrar şansım olsa Anthony'yi VAR'a çağırırdım. Çok kötü bir maç geçiriyordu. Maç bittikten sonra ona da bu durumu söyledim. Onu VAR'a çağırmadım çünkü hem benim arkadaşım hem de hakemdi ve daha fazla acı çekmesini istemedim. Ertesi hafta bana görev verilmeyeceğini biliyordum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Chelsea ve Tottenham arasında oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında Tottenham'ın kullandığı köşe vuruşunda Cristian Romero, Marc Cucurella'nın saçından çekerek yere düşürmüştü.



Köşe vuruşunda Chelsea kalecisi Edouard Mendy topu kornere gönderirkenten sonra ikinci kornerde Tottenham eşitliği Harry Kane'le eşitliği sağlamıştı.