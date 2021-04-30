İngiliz istihbaratı Twitter'dan eleman arıyor

Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Richard Moore, James Bond filmlerinde yer alan 'Q' kod adlı pozisyon için eleman aradıklarını duyurdu.

Bir dönem İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olan Richard Moore, attığı tweet'ler ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (MI6) en yetkili ismi olan Moore, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kurum için iş ilanı yayınladı ve aradıkları profili açıkladı.

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Moore Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Yeni bir 'Q' arıyoruz. MI6'in geleceğin operasyonel teknolojisini geliştirmesine yardım ederek ülkenize hizmet etmek istiyorsanız, lütfen buna bir bakın.'

Romandan beyazperdeye uyarlanan ve yıllardır popülaritesini kaybetmeyen James Bond serisinde yer alan Q karakteri Bond'un teknoloji alanındaki en büyük yardımcısı olarak tanınıyor.

Ülke basınında yer alan habere göre, bu görev için elemeleri geçmeyi başaracak adayın kimliği kamuoyuna açıklanmayacak.

Q karakterini en son Ben Whishaw canlandırmıştı. Ancak eski MI6 Başkanı Sir Alex Younger, Bond filmlerindekinin aksine Q'nun gerçek hayatta bir kadın olduğunu açıklamıştı.

Moore, 2014-2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2020 yılında MI6'in başına geçmişti.

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30/04/2021 17:50