İngiliz jetleri İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı

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03/02/2022

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İngiliz jetleri İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler, İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Moray'dan kalkan RAF'a ait "Eurofigther Typhoon" tipi jetler ile Oxfordshire'den Voyager tanker uçağı, İngiltere hava sahasına yaklaşan uçakların gözlemlenmesi için havalandı.

RAF'tan bir sözcü, daha sonra yaptığı açıklamada, İngiliz jetlerinin Rus bombardıman uçaklarına alan dışına kadar eşlik ettiğini belirtti.

Rus uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına girmediğini vurgulayan sözcü, 4 Rus hava aracından ikisinin Tu-95 Bear H, diğerlerinin ise Tu-142 Bear F tipi stratejik bombardıman uçağı olduğunu bildirdi.

 

03/02/2022 10:08
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