İngiliz kabinesinde 4’üncü Brexit istifası

Twitter hesabından yayımladığı mesajla bakanlık görevinden istifa ettiğini duyuran Johnson, paylaştığı video ve makaleyle kararının gerekçelerini sıraladı.

Johnson, hükümetin Brexit politikasını “tutarsız” olarak nitelendirerek, “Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır.” ifadesini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın da kardeşi olan Jo Johnson, hükümetin temmuz ayında yeni Brexit yaklaşımını açıklamasının ardından Brexit yüzünden istifa eden 4’üncü bakan oldu.

Daha önce Boris Johnson Dışişleri Bakanlığından, David Davis Brexit Bakanlığından, Guto Bebb de Savunma Tedarik Bakanlığından istifa etmişti.