İngiliz Kadın Vekillerden Düşes’e Açık Mektup

İngiliz Parlamentosu’nda görev alan 72 kadın milletvekili, Sussex Düşesi Meghan Markle’a, basın tarafından kendisine ve ailesine uygulanan ‘artık zamanı geçmiş sömürgeci’ baskıya karşı dayanışmalarını gösteren bir açık mektup kaleme aldı.

CNN International’ın haberine göre, farklı siyasi görüşteki milletvekilleri, Markle’ı, “Tatsız ve yanıltıcı haberlerle dolu ulusal gazetelerin sizi, karakterinizi ve ailenizi rahatsız etmesine karşı duruyoruz” denilen mektupla destekledi.

Mektupta, “Haberler ve manşetler görebildiğimiz kadarıyla bazen herhangi bir iyi neden olmaksızın karakterinize iftira atma peşinde koşuyor” ifadesi kullanıldı. “Bu haberlerin bazılarının ancak eski, sömürgeci sesler olarak tanımlanabilecek şeyler olduklarını söylüyoruz” diyen milletvekilleri, mektuplarında “Buna tartışmasız izin verilemez” şeklinde itirazlarını dile getirdi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN SAYGI ÇAĞRISI

Milletvekilleri, “Kamuoyuna açık pozisyonlarda kadınlara karşı kullanılan suistimal ve sindirme anlayışı"nı reddettiklerini de dile getirdi. Milletvekilleri, basını, özel hayatla ilgili kişisel haklara saygı göstermeye ve “ortada hiçbir bir neden yokken bir kadına zarar vermeyi bırakmaya” çağırdı. Mektubu, İngiliz İşçi Partisi’nden Holly Lynch, Twitter hesabından paylaştı.Mektubun paylaşılması, Meghan Markle ve Prens Harry’nin, ITV’de yayınlanan ve çok ses getiren belgeselinden sonra oldu. Kraliyet çifti, ekim ayı başında yayınlanan belgeselde medya baskısına maruz kaldıklarını belirtmişti.

30/10/2019 16:41