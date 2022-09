İngiliz kraliyetini topa tuttu!

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry kendi ayakları üzerinde durmakta oldukça kararlı. Dönem dönem kraliyet üyesiyken yaşadıklarını anlatarak tüm şimşekleri üzerine çeken Meghan Markle'ın son röportajı da gündeme oturdu. İşte "Açıklama yapmakta özgürüm" diyen düşesin röportajında öne çıkan 5 detay.

Derleyen: Betül Yasemin Keskin / Milliyet.com.tr - Prens Harry ile birlikte kraliyet unvanlarından vazgeçerek ABD’ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde 'The Cut' dergisine verdiği röportajda İngiltere Kraliyet Ailesi'ne dair açıklamalarda bulundu. Kraliyetten ayrıldıkları günden itibaren verdiği röportajlarda, katıldığı programlarda kraliyet hayatında yaşadığı her bir detayı adeta dünyaya haykıran Meghan Markle yine sarf ettiği zehir zemberek sözlerle dünyanın gündemine oturdu. Prens Harry ve eşi Meghan Markle ayrılık sonrası sessizliklerini ilk olarak ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla bozmuştu. Ortalığı kasıp kavuran bu röportajda Markle, kraliyet ailesi üyelerinin kendisine ve oğlu Archie'ye ırkçılık yapmalarından saray çalışanlarının kendisi hakkındaki yalan iddialarına kadar birçok konu hakkında konuşmuştu. Oprah Winfrey röportaj sonrası yapacağı hamle merak edilen Meghan Markle bu sefer dozu biraz daha artırdı ve kraliyet ailesini adeta topa tuttu. İşte o çok özel röportajdaki 5 bomba detay...

1- 'PRENS OLMASA DA AŞKI BULABİLİRSİNİZ'

Şimdilerde eşi ve iki çocuğuyla birlikte ABD'de yaşayan Meghan Markle, röportajda düşeslik deneyiminden bahsederken kendisini rol model olarak gören genç kızlara tavsiyelerde bulunarak sözlerine başladı. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını vurgulayan Meghan Markle, konuşmasına şöyle devam etti:

"Beni küçük kızların izlediğini ve 'Aman Tanrım' gerçek bir prenses dediklerinin farkındaydım. Ancak içinizde okuduğunuz tüm peri masallarından daha büyülü bir hayat yaratacak güç var. Bir gün bir prensle evlenmeyi kastetmiyorum. Aşkı bulabilirsiniz, mutluluğu bulabilirsiniz."

Meghan Markle'ın 'samimiyetsiz' olarak yorumlanan bu sözleri sosyal medyada bir hayli alay konusu oldu.

2- INSTAGRAM İSYANI

Röportajda kraliyet ailesinde yaşadığı zorlukları ardı ardına sıralayan Markle, bunların en başında sosyal medya kullanımının kısıtlı olduğunu vurguladı ve Instagram kullanırken çeşitli protokollere takıldığını söyledi. Sosyal medya hesabının kontrolünün kendi elinde olmadığını da dile getiren Sussex Düşesi, "İçeride gerçekten bir yapı var. Eğer ailenin bir üyesi olarak çocuğunuzun fotoğraflarını yayınlamak istiyorsanız, önce onları Royal Rota'ya vermeniz gerekiyor" dedi.

3- HER YERDE ÇALIŞMAK İSTEMİŞ

Kraliyetten ayrıldıkları günden itibaren iş birlikleri kurarak kendi gelir kaynaklarını oluşturan Meghan Markle ve Prens Harry ayrılmadan önce başka bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesine gitmek ve kraliyet ailesi adına çalışmak istediler. "Belki o zaman bu tantana biterdi" diyen Megan Markle şu sözleri de ekledi: "Sadece varlığımız bile İngiltere Kraliyet Ailesi'nin hiyerarşisini altüst etti." Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle'ın bugüne dek kraliyet ailesi adına yaptıkları herhangi bir iş birliği bulunmuyor.

4- KONUŞMASINA ENGEL YOK

Meghan Markle'ın kraliyetle ilgili öne sürdüğü iddialar öyle ilgi çekti ki çifti yakından takip edenler her defasında ne söyleyeceklerini merak eder oldu. Kimileri onlara hak verdi kimileri de yapılan açıklamaları yersiz buldu. Meghan Markle ise kendisini eleştirenlere yaşadıklarıyla ilgili her şeyi konuşabileceğini ancak konuşmamayı tercih ettiğini söyledi. 'The Cut'a verdiği röportajda da, “Konuşmamı engelleyecek bir belge imzalamak zorunda kalmadım, iyileşiyorum" açıklamasında bulundu.

5- KRALİYETE DÖNECEKLER Mİ?

Röportajın en can alıcı kısmı ise Meghan Markle'ın kraliyete dönüp dönmeyecekleriyle ilgili iddialar hakkında yaptığı yorum oldu. Geçtiğimiz haftalarda Prenses Diana'nın yakın koruması Ken Wharf tarafından yapılan açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Wharf, Prens Harry babası Prens Charles tahta çıkarsa yeni bir görev için İngiltere'ye dönebileceğini söyleyerek şunları eklemişti:

"Tamamen içgüdüsel olarak söylüyorum. Harry'nin sudan çıkmış bir balık olmadığı benim için açık. Hayır işleri yapıyor, birçok şirketle anlaşmaları var ama nereye varacaklarını tam olarak bilmiyoruz. Yalnızca içimde Prens Harry'nin Meghan olsun ya da olmasın yeni bir rol için İngiltere'ye dönebileceğine dair bir his var. Sorunuza cevap vermek gerekirse, babasının monarşinin etkisini kırma planının bir parçası olarak Prens Harry'nin bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum. Önümüzdeki on yıl içinde bu gerçekleşecek."

Meghan Markle'a ise olası bir birleşmenin yeniden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda “Bence affetmek çok önemli. Affetmemekten daha fazla enerji gerektiriyor. Affetmek çok çaba gerektiriyor. Ben aktif bir çaba harcadım” diyerek topu adeta saraya attı. Röportajını bir benzetmeyle sonlandıran Markle, eşi Prens Harry ile aralarındaki bağ ise tuz-biber olarak yorumladı. Markle, "Tuz ve biber her zaman bir arada lezzetlidir. Biri olmadan diğeri olmaz. Ben ve Harry tuz ve biber gibiyiz, her zaman birlikte hareket ederiz."

