İngiliz kuvvetleri, NATO'nun talebi üzerine Kosova'da konuşlandırılacak

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşanan gelişmelerin ardından İngiliz kuvvetlerinin, NATO'nun Kosova'daki barışı koruma misyonuna konuşlandırılması kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, "NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli'nin talebi ve ittifakın onayının ardından İngiltere, yaklaşık 200 askeri ilerleyen günlerde yıllık bir tatbikatın parçası olarak halihazırda ülkede bulunan 400 kişilik İngiliz birliğine katılmak üzere konuşlandıracak." denildi.

Söz konusu görevlendirmenin, İngiltere'nin ittifaka olan önemli ve sarsılmaz bağlılığının bir parçası olarak NATO'ya güç ve uzmanlık sağlayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO komutası altında ve diğer müttefik ülke kuvvetleriyle çalışacak olan İngiliz kuvvetleri, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR), Kosova'daki tüm halk için güvenli ve emniyetli ortam ve hareket özgürlüğü sağlama görevi doğrultusunda operasyonlar yürütmek üzere hazır bulunacak."​​​​​​​

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, "KFOR'a desteğimizin uzatılması, NATO'ya ve Batı Balkanlar bölgesinin güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığımızın altını çizmektedir." ifadesini kullandı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun, Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.