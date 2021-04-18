İngiliz medyası: İngiltere, Karadeniz’e iki savaş gemisi gönderiyor

İngiliz medyası, Mayıs ayında Type 45 destroyer ve Type 23 model savaş gemilerini NATO ve Ukrayna’ya dayanışma göstermek için Karadeniz’e göndereceğini duyurdu.

Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden sert rüzgârlar esmeye devam ediyor. Karadeniz’de Rus donanmasından peş peşe tatbikat hamleleri dikkat çekiyor. İngiliz medyasından The Sunday Times, İngiltere'nin Mayıs ayında Type 45 destroyer ve Type 23 sıjnıfı fırkateynleri Karadeniz’e göndereceğini yazdı. Gazete, İngiltere Kraliyet Donanması’ndan bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, gemilerin NATO ve Ukrayna’ya yönelik dayanışma göstergesi olarak bölgeye gönderileceğini aktardı.

Haberde, Type 45 tipi destroyerin uçaksavar füzeleri, Type 23 tipi fırkateynin ise denizaltılara karşı savunma silahları ile donatılacağı ifade edildi. Gemilerin Mayıs ayında İstanbul Boğazı’ndan geçeceği kaydedildi.

ABD VAZGEÇMİŞTİ

Washington yönetimi daha önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca iki savaş gemisinin Karadeniz’e geçeceğine dair Türkiye’ye bildirimde bulunmuş, savaş gemilerinin 14 ve 15 Nisan’da Türk boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılacağı açıklanmıştı. Türk diplomatik kaynaklar, ABD'nin Türkiye’ye geçişin iptal edildiğini bildirdi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’ye yaptığı bildirime göre daha önce açıklanan iki savaş gemisinin geçişi iptal edilmişti

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18/04/2021 17:41