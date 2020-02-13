İngiliz milletvekili Tracy Brabin'in tartışma yaratan kıyafeti açık artırmada 14 bin sterline satıldı

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Tracy Brabin, Parlamento'da giydiği ve eleştirilere, hatta hakaretlere maruz kaldığı tek omuzlu kıyafetini yardım kuruluşu yararına açık artırmaya çıkardı. Kıyafet, 14 bin 200 sterline (111 bin TL) satıldı.

İngiltere'de anamuhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Tracy Brabin, tek omuzu açık kıyafetle Parlamento'da konuşma yapınca ‘uygunsuz kıyafet’ eleştirilerine, hatta hakaretlere maruz kalmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan ve “Bu, kadınların her gün karşılaştıkları cinsiyetçiliğin bir başka örneği” diyen Brabin, kıyafetini açık artırmaya çıkararak, gelirini hayır kurumuna bağışladı.

Brabin’in, internet üzerinden satışa çıkardığı kıyafet 14 bin 200 sterline (111 bin TL) alıcı buldu. Brabin, kıyafetin satışından elde edilen geliri, İngiltere’de kız çocukları ve kadınlar yararına çalışan Girlguiding adlı vakfa bağışladı.

Brabin’in geçen hafta tek omuzunu açıkta bırakan kıyafetiyle Parlamento’ya gitmesi tartışma yaratmış, sosyal medyada pek çok ‘uygunsuz kıyafet’ yorumu yapılmıştı.

Brabin, Twitter üzerinden, kendisine yöneltilen tüm eleştirileri kapsayıcı nitelikte bir açıklama yapmıştı. 58 yaşındaki siyasetçi, "Merhaba, bu konuda gelen tüm yorumlara yanıt verecek zamanım yok ama şunu söyleyebilirim ki ben; basit, akşamdan kalma, hafifmeşrep, emzirmek üzere olan, yosma, sarhoş, çöp bidonundan yeni çıkmış değilim. Bir omuz yüzünden insanların böyle heyecanlanacaklarını kim tahmin edebilirdi?" şeklindeki mesajını paylaşmıştı.

Brabin ayrıca konuyla ilgili BBC’ye yaptığı açıklamada, eleştirilerin “üzücü” ve “kadınların her gün karşılaştıkları cinsiyetçiliğin bir başka örneği” olduğunu söylemişti. “Ne kadar kaba olabildiklerine dair en iyi kozlarını oynadılar” diyen Brabin, “Ahmaklar ve kabalar ama onları kafama takmayacağım” ifadesini kullanmıştı.

İki çocuk annesi siyasetçi, daha önce de kendi partisi de dahil olmak üzere, siyasetteki cinsiyetçi ayrıma karşı çıkışlarıyla tanınıyor. Brabin, İşçi Partisi'nde gölge kültür bakanı olarak görev yapıyor.

Öte yandan İngiltere’de milletvekillerinin resmi kıyafet kuralları bulunmuyor, ancak ‘normal’ iş kıyafeti giymeleri tavsiye ediliyor.

13/02/2020 10:55