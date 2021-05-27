İngiliz mutasyonu Fransa'da yeniden mutasyona uğradı

Covid-19 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen İngiliz mutasyonunun Fransa'da yeniden mutasyona uğradığı ortaya çıktı.

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux şehrinde corona virüsün yeni bir varyantı tespit edildi.

İngiliz varyantı olarak bilinen B.1.1.7’nin yeni bir mutasyonu olduğu açıklanan varyant ile ilgili yerel hükümetin sağlık danışmanı Profesör Patrick Dehail, yeni türe Bordeaux varyantı dendiğini söyledi.

Yaklaşık 50 kişilik bir grupta tespit edilen varyant ile ilgili merkezi hükümet harekete geçerken bölgeye yaklaşık 20 bin ek corona virüs aşısı sevk edildi.

18 YAŞIN ÜZERİNDEKİ HERKESE AŞI SUNULACAK

Ouest France’ın haberinde yeni aşı merkezlerinin de açıldığı Bordeaux şehrinde herhangi bir koşul gerektirmeden 18 yaşın üstündeki herkese aşı sunulacağı bildirilirken bölgesel sağlık otoritesinin (ARS) tıbbi danışmanı Profesör Patrick Dehail, "Gerekli ekstra dozları elde etmek için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberinde ise yeni varyantın tespit edildiği kişilerin Bacalan bölgesindeki bir okuldaki öğrenciler ve ebeveynleri olduğu belirtildi.

MEVCUT AŞILAR VARYANTA KARŞI ETKİLİ

Profesör Dehail, Fransa’da kullanılan Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının şu an için bu varyanta karşı etkili göründüğünün altını çizdi.

VOC 20I / 484Q olarak nitelenen Bordeaux'daki varyantının, ilk olarak İngiltere’nin Kent bölgesinde tespit edilen B.1.1.7'nin bir mutasyonu olduğu tespit edilirken bölgesel sağlık otoritesinin (ARS) tıbbi danışmanı Profesör Patrick Dehail, ‘bu vakaların daha şiddetli olacağına inanmak için hiçbir neden olmadığını" belirtirken Lyon'daki Ulusal Referans Merkezi'nin varyantın daha ayrıntılı bir analizinden sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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27/05/2021 17:48