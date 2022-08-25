İngiliz Okulu’nda 3 öğretmenin işten çıkarılması nedeniyle gerginlik

Güney Kıbrıs Meclisi Eğitim Komitesi’nde dün, İngiliz Okulu’nun görüşüldüğü yeni bir toplantı yapıldığı ve 3 öğretmenin işten çıkarılması gündemiyle yapılan bu toplantının oldukça gergin geçtiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, işten çıkarılan öğretmenlerin İngiliz Okulu Personel Sendikası (ESSA) yöneticileri olduğunu ve ESSA’nın, bu konuyla ilgili alacağı tedbirleri artıracağını belirttiğini yazdı.

Gazete, okul idaresinin yaptığı açıklamada ise, söz konusu üç öğretmenin işten çıkarılmalarına sendikal sebeplerin değil, aleyhlerindeki disiplin kovuşturmasının sebep olduğunun kaydedildiğini belirtti.

Haberde, Meclis Eğitim Komitesi’nin yeniden toplanarak birtakım yasal düzenlemeler yapmasının beklendiği ifade edildi.

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25/08/2022 11:34