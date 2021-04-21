İngiliz parlamenter: Meghan Markle monarşiyi yıkabilir!

Bir İngiliz parlamenter, Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’e verdiği röportajla kraliyet ailesindeki yaşamıyla ilgili şoke edici iddialarının, "bildiğimiz şekliyle" İngiliz monarşisini temelden değiştirdiğini iddia etti.

"KRALİÇE ÖLDÜKTEN SONRA KRALİYET TARTIŞILACAK"

Parlamentonun ilk siyah üyesi olan eski gölge İçişleri Bakanı Diane Abbott, Vanity Fair’e verdiği röportajda, Markle’ın iddialarının bir sonucu olarak, monarşinin "Kraliçe hayatta olduğu sürece bildiğimiz şekliyle devam edeceğini" söyledi. Ancak Abbott, monarşinin değişimi için Kraliçe Elizabeth’in ölümünü tarih olarak gösterdi. Kraliçe'den sonra kraliyette işlerin değişeceğini söyleyerek, “Sanırım büyük bir kamuoyu tartışması olacak. Ve bence Meghan Markle, kraliyet ailesinin ve danışmanlarının değişim argümanının bir parçası olacak" diye konuştu.

İngiliz parlamenter, dünyanın en gösterişli kraliyet törenlerini yapan İngiliz kraliyetinin ihtişamdan uzak İskandinav monarşisine dönüşebileceğini söyleyerek, bu tartışmanın Parlamento katına bile ulaşabileceğini ileri sürdü.

Eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Meghan Markle, geçen ay ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e verdiği röportajla başta kraliyet olmak üzere tüm İngiltere’yi sarsmıştı.

Markle, oğlu Archie’ye, ten renginin koyu olacağı endişesi nedeniyle ‘prens’ unvanı verilmediğini iddia ederek, monarşiye ırkçılık suçlamasında bulunmuştu. Saray hayatında yaşadığı baskı nedeniyle hamileyken intihar etmeyi bile düşündüğünü anlamıştı.

"PRENS CHARLES KRAL OLAMAYABİLİR"

Bu arada İngiliz yazar Anna Pasternak, Markle’ın iddialarının Prens Charles’ın, annesi Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra kral unvanını almasına bile engel olabileceğini söyledi.

"MONARŞİ DEVRİLEBİLİR"

Pasternak, Vanity Fair’e konuşarak “Sussex’ler bu ülkede o kadar temelde kışkırtıcı bir şeyi ateşledi ki, Britanya'nın çehresini değiştiriyorlar ve bence ilkel bir kurum olarak monarşi pekala devrilebilir" dedi.

Harry’nin babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William’ın kendi rolleri içinde "kapana kısılmış" olduğu iddialarının ardından, Pasternak "her iki taraf da yaralı hayvanlar gibi" dedi.

Markle'ın bir daha İngiliz toprağına ayak basıp basmayacağını merak ettiğini söyleyen yazar, şunu da ekledi:

“Harry çok fazla yaralandığını söyledi. Pekala, bu röportajdan sonra Windsor tarafı da çok fazla yaralandı."

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21/04/2021 11:53