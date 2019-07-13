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İngiliz polisi gazetecilerden 'sızıntı belgeleri'ni istedi, ortalık karıştı

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13/07/2019

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İngiliz polisi gazetecilerden 'sızıntı belgeleri'ni istedi, ortalık karıştı

ABD Başkanı Trump için yazdığı notların yayınlanmasıyla istifa etmek zorunda kalan İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Darroch'un yol açtığı depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Polisin medyadan belge istemesi büyük tepki çekti, Financial Times ABD  Editörü Spiegel "Bir Batılı demokrasideki önemli bir polis teşkilatı için kan donduran bir çağrı. Scotland Yard, ne yapacaksın, tutuklayacak mısın bizi?" diye sordu. Sunday Times gazetesinin siyaset editörü Shipman ise, "Burası Rusya değil. Özgür bir toplumla ilgili herhangi bir fikriniz var mı?" sorusunu yöneltti.

İngiliz polisi ülkenin Washington Büyükelçisinin  yazışmalarının basına sızmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, elinde başka  sızıntı belge olan basın kuruluşlarının da bunları polise teslim etmesini  istedi.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Müdür Yardımcısı Neil Basu  yaptığı yazılı açıklamayla, İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi Kim  Darroch’un ABD Başkanı Donald Trump’a “beceriksiz” dediği gizli yazışmalarını  basına sızdıran kişinin polise teslim olmasını istedi.

Sızıntının kaynağından “polis dedektiflerinin değerli zamanını boşa  harcatmamasını” isteyen Basu, basın kuruluşlarına da ellerinde başka belgeler  varsa bunları yayımlamamaları çağrısı yaptı.

Gizli yazışmaların yayımlanmasının suç teşkil edeceğini belirten Basu,  “Sosyal ve ana akım medyanın bütün sahiplerine, editörlerine ve yayımcılarına  ellerindeki veya kendilerine sunulabilecek sızıntı hükümet belgelerini  yayımlamamalarını ve bunları polise ya da gerçek sahibi olan Majestelerinin  hükümetine iade etmelerini tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Medya ayağa kalktı

Ancak Basu’nun basın kuruluşlarına yaptığı çağrı gazetecilerin  tepkisini çekti.

Londra’nın akşam gazetesi Evening Standard’ın genel yayın  yönetmenliğini yapan eski Maliye Bakanı George Osborne, polis açıklamasına  Twitter üzerinden tepki gösterdi.

“Polis müdürünün yerinde olsaydım ve hem kendimin, hem de teşkilatımın  güvenilirliğini korumak isteseydim, kendimi bu aptalca ve düşüncesiz yorumdan  uzak tutardım. Belli ki bu basın özgürlüğünden habersiz düşük düzeyli bir memur  tarafından yazılmış bir açıklama.” ifadelerini kullandı.

Financial Times gazetesinin ABD editörü Peter Spiegel de Twitter  mesajında “Bir Batılı demokrasideki önemli bir polis teşkilatı için kan donduran  bir çağrı. Scotland Yard, ne yapacaksın, tutuklayacak mısın bizi?” diye  sordu.

Sunday Times gazetesinin siyaset editörü Tim Shipman da Scotland Yard  Müdürü Cressida Dick’e bu polis açıklamasına onay verip vermediğini sordu.

Açıklamayı “uğursuz, saçma, antidemokratik” diye nitelendiren Shipman,  bunun gazetecileri hükümet belgelerini yayımladıkları için tutuklamakla tehdit  anlamına geldiğini ifade etti.

“Burası Rusya değil.” ifadesini kullanan Shipman, Dick’e “Özgür bir  toplumla ilgili herhangi bir fikrin var mı?” sorusunu yöneltti.

Polis açıklamasına tek destek ise parlamentonun alt kanadı Avam  Kamarasının Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat’tan geldi.

Kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Tugendhat, polisin basın  kuruluşlarından ülke güvenliği zaafa uğratacak belgeleri yayımlamamaları  yönündeki çağrısını “makul bir talep” diye nitelendirdi.

 

Medya özgürlüğü konferansı

İngiliz Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Kanada'yla iş birliği halinde  Londra'da "Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı" düzenlemişti.

Yaklaşık 100 ülkeden 60 bakan ile 1500 gazetecinin katıldığı  konferansta AA'ya açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Özgür  medya demokratik gelişmenin gerçekten önemli bir parçasıdır. Biz de İngiltere ve  Kanada olarak bu önemli ilkenin bayrağını dalgalandırmayı istiyoruz.”   ifadelerini kullanmıştı.

Ancak İngiltere konferansı izlemek için başvuruda bulunan Rus basın  kuruluşları RT ve Sputnik'e akreditasyon vermemişti.

 

İstifa getiren kriz

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday, ülkenin  Washington Büyükelçisi Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen  metinler yayımlanmıştı.

Yazışmalarda Darroch, ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen  daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi,  diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz."  ifadelerini kullanıyordu.

Başbakan Theresa May ve  Dışişleri Bakanı Hunt Darroch'a sahip  çıkarken, sızıntıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Trump da olayla ilgili yaptığı açıklamalarda, Darroch için "çok aptal  bir adam" ifadesini kullanmış ve İngiliz büyükelçiyle çalışmayacağını  bildirmişti.

Krizin büyümesi üzerine Darroch çarşamba günü görevinden istifa  etmişti.

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TAGS: İngiliz polisi gazetecilerden ’sızıntı belgeleri’ni istedi, ortalık karıştı, haber, kıbrıs,
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