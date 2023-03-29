İngiliz The Guardian gazetesinden ''kölelik'' özrü

İngiliz The Guardian gazetesinin sahipleri, gazetenin kurucularının transatlantik kölelikte oynadıkları rolden dolayı özür diledi.

Gazetenin 19'uncu yüzyılın başlarında kurulumuyla ilgili 2 yıldan fazla süren "akademik inceleme", ana kurucu John Edward Taylor ve mali destekçilerinin çoğunun kölelikle bağlantıları olduğunu ortaya koydu.

Hull ve Nottingham üniversitelerinden araştırmacılar, bir gazeteci ve pamuk tüccarı olan Taylor'un ve onun 11 finansal destekçisinden en az 9'unun, özellikle tekstil endüstrisi aracılığıyla kölelik bağlantıları olduğunu keşfetti.

Medya grubunun sahibi olan Scott Trust şirketinin yöneticisi Ole Jacob Sunde, "Scott Trust, John Edward Taylor ve destekçilerinin pamuk ticaretinde oynadıkları rol için çok üzgün." ifadesini kullandı.

Sunde ayrıca, "Özür dilemenin ve bu gerçekleri şeffaf bir şekilde paylaşmanın, Guardian'ın kölelikle tarihsel bağlarını ele almanın yalnızca ilk adımı olduğunun farkındayız." açıklamasını yaptı.

Scott Trust şirketi, "onarıcı adalet" planı kapsamında 10 milyon sterlinlik (12.3 milyon dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

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29/03/2023 10:52