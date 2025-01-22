İngiliz The Sun gazetesi, telefonunu dinledikleri Prens Harry'den özür diledi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin, "telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal ettiği ve haberler yaptığı" iddiasıyla dava açtığı The Sun gazetesinin sahibi News Group Newspapers (NGN) özür açıklaması yaptı.

NGN'den yapılan açıklamada, "The Sun'ın 1996-2021 yılları arasında Sussex Dükü'nün özel hayatına yaptığı ciddi müdahaleler ve gazete için çalışan özel dedektiflerin gerçekleştirdiği hukuka aykırı faaliyetler nedeniyle koşulsuz ve tam biçimde özür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Prens Harry'nin telefonunun hacklendiği, izlendiği ve kişisel bilgilerin kötü amaçlar için kullanıldığını kabul eden NGN, "Gençlik yıllarında kendisinin ve merhum annesi Galler Prensesi Diana'nın özel hayatına ilişkin kapsamlı haberlerin ve ciddi müdahalelerin kendisine etkisinden dolayı da özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Haberlerin Prens Harry'nin hayatına, arkadaşlıklarına ve aile ilişkilerine zarar verdiğini kabul eden NGN, Sussex Dükü'ne tazminat ödemeyi de kabul etti.

NGN, aynı davaya müdahil olan ve telefonunun The Sun tarafından dinlendiğini ifade eden Lord Tom Watson'dan da özür diledi.

Prens Harry, "The Sun tarafından telefonunun hacklendiği, hukuksuz şekilde elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı" iddiasıyla gazeteye karşı 2019'da dava açmıştı.

Aynı zamanda bu hukuksuzluğun gizlendiğini de öne süren Prens Harry, aynı dönemde Daily Mail, Daily Mirror ve kapatılan News of the World'ün haberlerini de benzer iddialarla yargıya taşımıştı.

NGN iddiaları reddedip zaman aşımına işaret ederken davaya müdahil olan 1000'e yakın kişiden yalnızca Prens Harry ve Lord Watson davasını sürdürmüştü.