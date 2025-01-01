İngiliz Turistler Güney Kıbrıs’ı İhya Etti

Kıbrıs Rum İstatistik Kurumu’na göre, Güney Kıbrıs’ta turizm geliri Ekim 2024’te 407,9 milyon Euro’ya ulaşarak Ekim 2023’te kaydedilen 346,5 milyon Euro’ya kıyasla %17,7 arttı. Ocak-Ekim 2024 döneminde turizm geliri, 2023’ün aynı dönemindeki 2,803 milyar Euro’ya göre %6,5 artışla 2,983 milyar avroya ulaştı.

Bu büyüme, ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi başına harcama miktarının artması ile elde edildi. Ekim 2024’te turistlerin kişi başına ortalama harcaması, Ekim 2023’teki 812,95 Euro’ya göre %9,3 artarak 888,47 Euro’ya ulaştı. İstatistik Kurumu’na göre turistlerin günlük harcamalar da arttı ve ortalama 8,4 günlük bir kalış süresinde ortalama 105,77 avroya ulaştı.

Güney Kıbrıs’a giden turistlerin en büyük kaynağını İngiltere oluşturuyor. Ekim ayında Güney’e giden turistlerin %36,3’ünü İngiliz turistler oluşturdu. İngiliz turistlerin günlük ortalama harcaması genel ortalamanın da üzerinde gerçekleşti ve 114,99 Euro’ya ulaştır. Toplam turist sayısını %8,1’ine erişerek ikinci büyük grubu oluşturan Polonyalı turistler günlük 85,41 Euro harcarken ziyaretçilerin %7,6’sını oluşturan Alman ziyaretçilerin günlük harcama ortalaması 109,22 Euro oldu.

İstatistik Kurumu son olarak, ekim ayında Kıbrıs’ı 459 bin 106 turistin ziyaret ettiğini bildirdi.