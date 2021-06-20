İngiliz uçak gemisinde F-35'lerle ilk deneme

Türkiye'ye varılan anlaşmalara rağmen verilmeyen yeni nesil F-35 savaş uçağı, ilk kez İngiliz uçak gemisinde denendi.

ads ads ads ads
20/06/2021

ads
ads
ads
İngiliz uçak gemisinde F-35'lerle ilk deneme

Uçak gemilerine rahat iniş ve kalkış için de planlandığı açıklanan uçak, İngiltere'nin güneyinde bir uçak gemisinden kalktı. Uçuşu başarıyla gerçekleştiren F-35, rahatlıkla dikey iniş yaptı.

Yeni nesil F-35 savaş uçağının Türkiye'ye teslimi, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Eğitilen Türk pilotlar da geri gönderilmişti.

20/06/2021 18:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: İngiliz, uçak gemisi, F-35
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.