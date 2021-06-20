İngiliz uçak gemisinde F-35'lerle ilk deneme

Uçak gemilerine rahat iniş ve kalkış için de planlandığı açıklanan uçak, İngiltere'nin güneyinde bir uçak gemisinden kalktı. Uçuşu başarıyla gerçekleştiren F-35, rahatlıkla dikey iniş yaptı.

Yeni nesil F-35 savaş uçağının Türkiye'ye teslimi, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Eğitilen Türk pilotlar da geri gönderilmişti.

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20/06/2021 18:14