İngiliz Üsleri taklit ürünlere el koydu

Dikelya bölgesindeki “Strovilya”(Akyar) ve Beyarmudu sınır kapılarında taklit spor ayakkabılara el konuduğu bildirildi.

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23/09/2022

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İngiliz Üsleri taklit ürünlere el koydu

Dikelya bölgesindeki “Strovilya”(Akyar) ve Beyarmudu sınır kapılarında taklit spor ayakkabılara el konuduğu bildirildi.

Alithia gazetesi İngiliz Üsleri Gümrük sorumlusu Mark Harley’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.  Habere göre Harley, sınır kapılarında sahte-taklit ürünlerle geçiş yapmak isteyen kişiler tespit ettiklerini belirtti.

Ηarley, geçmişte de sınır kapılarında taklit ayakkabıların tespit edilip, el konulduğunu belirterek, yaşamın pahalı olmasına bağlı olarak seyahat eden kişilerin, markalı ürünleri daha ucuza satın almak için KKTC’deki "taklit-sahte ürün” pazarından faydalandığını ileri sürdü

23/09/2022 12:02
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TAGS: İngiliz Üsleri, taklit ürün
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