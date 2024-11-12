İngiliz Üsleri'nde çıplak fotoğraf skandalı

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12/11/2024

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İngiliz Üsleri'nde çıplak fotoğraf skandalı

Güney Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nde görevli bir erkek askerin, bir kadın askere Whatsapp üzerinden çıplak fotoğraflarını gönderdiği için görevinden azledildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Daily Mail” gazetesinde çıkan habere göre, söz konusu askerin içkili olduğu sırada, kadın meslektaşına iki saat boyunca çıplak fotoğraflarını göndererek kadını taciz ettiğini yazdı.

Gazete, askerin ayıldıktan sonra yaptığından pişman olarak özür dilediğini; ancak askeri mahkemenin kendisini affetmeyerek görevinden azledilmesini kararlaştırdığını kaydetti.

12/11/2024 13:03
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TAGS: haber, kıbrıs
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