İngiliz vekilden doğrudan uçuş için imza çağrısı

İngiliz Parlementosunda Milletvekili olan Rt. Hon Iain Duncan Smith’in Enfield’da düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde bir konuşma yaparak İngiliz Parlementosuna verdiği İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a Direk Charter Seferlerin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’nin imza kampanyasına destek istedi. Duncan etkinlikte yaptığı konuşmasında açılmasına tam destek verdiklerini açıkladı. Duncan Kuzey Kıbrısa dönük doğrudan uçuşların yapılamamasını anlamsız bulduğunu ifade ederek bu engelin anlamsız olduğunu söyledi. Duncan konuşmasına devamla şunları ifade etti: İngilitere’de Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde doğrudan uçuşların gerçekleşmesi yönünde girişim başlattık. Sonuç alana kadara bu girişimleri sürdüreceğiz. Bu kapsamda bugün burada bir imza kampanyası başlatıldı. Bu imza kampanyasının hedefe ulaşmasıyla bu konu meclise taşınacak.”