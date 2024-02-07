İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq Rum Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’ın geçen pazar günü Kathimerini gazetesine verdiği demeçte kullandığı ve Rum kesimini rahatsız eden ifadelerinin ardından, dün protesto edilmek üzere Rum Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ifade edildi.

Dün Kuzey Kıbrıs'ta ilk olarak Haber Kıbrıs'ın duyurduğu haberde İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’ın protesto edildiği bugün Güney Kıbrıs'ta da geniş yer buldu.

İrfan Siddiq’in, Rum Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve Siddiq’ın burada Kıbrıs sorunu müdürlüğü sorumlusu Pinelopi Erotokritu’yla görüştüğünü yazan Fileleftheros gazetesi Erotokritu’nun Siddiq’a yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Rum kesiminin duyduğu hoşnutsuzluğu ilettiğini kaydetti.

İngiliz Yüksek Komiseri Siddiq’ın ortaya koyduğu görüşlerinde ısrarcı olduğunu ve yaptığı açıklamalarla herhangi bir sınırı aşmadığında ısrarcı olduğunu ileten gazete, Rum kesiminin Siddiq’ın açıklamaları yanı sıra, İngiliz diplomatın yaptığı açıklamaların yanlış yönde olduğunu kabul etmeyi reddetmesinden de rahatsız olduğunu belirtti.

“Elde edinilen bilgilere” göre İngiliz diplomatın aynı tezleri bugün de tekrarladığının görüldüğünü yazan gazete, bu tezlerin geçmişte de duyulduğunu ve bunların Rum kesimi tarafından kabul edilmediğini kaydetti.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, BM tarafından bir inisiyatifin başlatıldığı bir dönemde Londra’nın herhangi bir görüşmeyle ilgili peşin hükümlü olmasının en azından ters etki yarattığını vurguladı.

Alithia gazetesi ise “Siddiq’la Olan Çatışmayı Doruğa Çıkarıyorlar” başlıklı haberinde, gazeteye açıklamada bulunan “diplomatik kaynakların”, Rum Dışişleri Bakanlığının kamuoyu önünde tespitlerde bulunması ve/veya görüşlerini ifade etmesi yüzünden bir diplomatı protesto etmek için dışişlerine çağırmasını “saçmalık” olarak nitelendirdiğini iletti.

Siddiq’ın teşvikler noktasındaki ifadelerinin belirsiz olduğunu ve müzakerelerin başarısız olması durumunda bir sonraki günün belirlenmesiyle ilgili bir teşvike net olarak atıfta bulunulmadığını kaydeden gazete, bu noktanın Rum kesimi tarafından kabul edilmediğine işaret etti.

Siddiq’ın Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili olarak ise “diplomatik kaynaklar”, İngiliz diplomatın sınırları aştığına ilişkin olarak Rum kesiminin tüm iddialarını reddettiğini iletti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Siddiq’a Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün ortaya koyduğu tezi ilettiğinin görüldüğünü de yazan gazete, bu tezin “uluslararası toplumun dikkatinin BM Genel Sekreterinin temsilcisinin misyonuna odaklandığı kritik bir konjonktürde, garantör güç, BM Güvenlik Konseyi üyesi ve Kıbrıs’la ilgili kararların editörü olarak Birleşik Krallıktan, müzakere sürecinin yeniden başlamasını kolaylaştıracak bir ortam yaratılmasına katkıda bulunmasını bekledikleri” şeklinde olduğunu iletti.

Gazeteye göre Letimbiotis tarafından yapılan açıklamada, şunlar da vurgulandı;

“Müzakerelerin başlaması ve BM çerçevesinde ortak kabul edilebilir bir çözüm bulunması yalnızca Kıbrıs’ın değil, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki barış ve güvenliğin de yararına olan bir şeydir. Krizlerin ve gerginliklerin 'donmuş çatışmaların' olmadığını hatırlattığı bölgedeki gelişmeler ışığında, Birleşik Krallık, bölgesel gelişmelere etkisi ve özel ilgisiyle birlikte Türk tarafına, müzakerelerin yeniden başlaması için daha yapıcı bir tutum sergilemesi ve arzu edilen ortak zeminin bulunması çabalarında olumsuz etkisi olan yeni meydan okuma ve tahriklerden kaçınması gerektiği konusunda önemli mesajlar gönderebilir.”