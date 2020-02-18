İngiliz Yüksek Komiseri Lillie,Gönyeli Belediye Başkanı Benli ile görüştü

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin bugün ziyaret ettiği Gönyeli Belediyesi’nde Başkan Ahmet Yalçın Benli’yle görüşerek Gönyeli’deki gelişimden ötürü Benli’yi kutladığı belirtildi.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Başkan Benli, Gönyeli Hizmet Binası’nı ziyaret eden Lillie ile Yüksek Hizmet Standartlı kent vizyonunu konuştu, işbirliği olanakları üzerinde düşüncelerini paylaştı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, İngiltere’nin adayla tarihi ve hukuki bağları olduğunu ifade ederek, “İngiltere’de yaşayan ve öğrenim gören birçok Kıbrıslı Türk vardır, ayrıca, ülkemizde İngiliz kültürünün izleri varlığını korumaktadır. Çok sayıda İngiliz aile de hayatını adamızda sürdürmektedir. Kıbrıs’ın garantör ülkelerinden biri de İngiltere’dir, o nedenle, elbette ilişkilerimiz önemlidir” diye konuştu.

İngiltere’nin dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Benli, İngiltere ile ortak paydaların çok olduğunu da kaydetti.

“İngiltere, yerel yönetim anlamında da iş birliği yapabileceğimiz rol modellerden biridir, böylesi bir ülkenin yüksek komiserinin ziyaretinden mutluluk duyduk” diyen Ahmet Yalçın Benli, projeleri hakkında bilgi verdi.

18/02/2020 16:02