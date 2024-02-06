İngiliz Yüksek Komiseri son sözleriyle kriz yarattı

Rum Hükümeti, Birleşik Krallık Yüksek Komiseri’nden sözlerine açıklık getirmesini istedi

İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq'in Filelefteros Gasetezine son açıklamaları Rum Yönetimi’nde rahatsızlık yarattı.

Rum Tarafı, Türk Tarafını masaya gelmesi için teşvik etmeli diyen Siddiq için Rum Hükümeti sözlerine açıklık getirmesini istedi.

Phileleftheros'a göre ise İngiliz diplomat açıklama için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Irfan Siddiq'in belirttiği gibi, hükümetin Kıbrıslı Türklere hangi teşviklerin sunulması gerektiği konusundaki duruşu sorgulandığında, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, "BM Genel Sekreteri'nin kişisel bir elçisinin müzakerelere devam etme koşullarını araştırmak için özel olarak atandığı bir süreçteyiz. Kalıcı çabalarımızla, sadece birkaç ay önce mümkün olmayan bu kişilik ataması sağlandı. Aynı şekilde gerekli koşulların yaratılmasına olumlu katkı sağlamak için girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanının Kıbrıs Türk yurttaşlarımıza yönelik 14 önlemlik bir paket açıkladığını hatırlatayım” dedi.

Yüksek Komiser'in belirttiği gibi, Kıbrıs Türk tarafının görüşmelere girmesi gereken güvencelerle ilgili bir soruya yanıt olarak Letymbiotis, “Bu soru Birleşik Krallık Yüksek Komiserine yönlendirilmelidir. Özellikle önemli bir gelişmenin, bir elçinin atanmasının damgasını vurduğu bir hareketlilik dönemiyle karşı karşıya olduğumuz bu zamanda hepimizin aklında tutması gereken şey, kamuoyu açıklamalarımızda hepimizin çok dikkatli olması gerektiğidir.” Dedi