İngiliz Yüksek Komiseri’nden Kayıplar Konusunda Fotiu’ya Destek

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yle bir araya gelerek, kayıplar konusunu görüştüklerini yazdı.



Fotiu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Fotiu, Kıbrıslı Rum kayıpların naaşlarına ulaşma oranında yaşanan büyük düşüşün Türkiye’nin işbirliği yapmamasından kaynaklandığını iddia ederek, KKTC’de Türk askerinin işbirliği olmadan kayıplar konusunun çözüme kavuşturulamayacağını savundu.



KKTC’de yaşayan ve “mahsurlar” olarak adlandırılan Kıbrıslı Rumların yaşadığı sözde sorunlara da değinen Fotiu, özellikle Dipkarpaz’daki Rum okullarındaki öğretmenlerle ilgili sorunlar bulunduğunu ve bazı kitapların “yasaklandığını” iddia etti.



Fotiu, Kıbrıs sorununa kalıcı ve fonksiyonel bir çözümün bulunmasının koşulunun insan haklarının tam anlamıyla iadesi olduğunu belirttiği açıklamasında, İngiliz Yüksek Komiserine ülkesinin desteğinden ötürü teşekkür etti.



Gazete, Lillie’nin ise görüşmede, Güney Kıbrıs’ın kayıplar konusunun çözümüne yönelik gösterdiği çabalara destek belirterek, insan haklarına verdikleri önemin altını çizdi.



Lillie ayrıca, “mahsurlara” dair konuların çözümü için de her türlü çabayı göstereceklerini taahhüt etti.