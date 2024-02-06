İngiliz Yüksek Komiseri'nin açıklamalarına tepkiler

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’ın geçen pazar Rum basınına verdiği demeçte söyledikleri, Rum hükümeti ve partiler tarafından da tepkiyle karşılandı.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde Siddiq’ın geçen pazar Kathimerini’ye verdiği demeçte “Kıbrıslı Türklerin müzakerelere dönmek için Kıbrıslı Rumlardan teşvik istediğine” dair ifadesinin, hükümet ve partiler tarafından tepkiyle karşılandığını yazdı.

Konuyla ilgili olarak dün RIK 3’e yaptığı açıklamada bu tezin kabul edilemeyeceğini söyleyen Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu, hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki yeni bir çabanın başladığı bu hassas noktada, özellikle de garantör güç olan Birleşik Krallık gibi ülkelerin ve herkesin yaptığı açıklamalarında oldukça dikkatli olmasını beklediğine işaret etti.

Bundan ötürü İngiliz Yüksek Komiseri'nin bu tarz ifadelerden kaçınması gerektiğine işaret eden Andoniyu, hükümetin bu meseleyi özel olarak İngiliz Yüksek Komiseri'nin gündemine getirme fırsatına sahip olacağını kaydetti.

Andoniyu açıklamasında, özellikle Kıbrıs sorununun bugün bulunduğu aşamada herkesi dikkatli olmaya çağırırken, sözlerinin devamında tarafsızlık unsuru bulunması gerektiğini söyledi.

Andoniyu, Kıbrıslı Türklere yönelik önlemlerin Kıbrıs Türk liderliğine değil, Kıbrıs Türk vatandaşlara yönelik olduğunu da sözlerine ekledi.