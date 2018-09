İngilizce Eğitim Ve Üniversitelerin Anahtarı Ataner Eğitim Grubu

İngilizce eğitiminde tek adres olan Ataner Eğitim Grubu, kurumsal ve donanımlı ekibi ile öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor.

YABANCI YETKİLİDEN DİREK KAYIT-KABUL SEANSLARI MERKEZLERİMİZDE GERÇEKLEŞİYOR!

EKİM KASIM AYLARI OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ TARİHLERDE BİRÇOK ÜLKEDEN ÜNİVERSİTE YETKİLİLERİ ATANER EĞİTİM GRUBU’nda olacaktır. Bu yetkili ziyaretlerimiz ve öğrenci görüştürmelerimiz tüm yıl düzenli devam etmektedir. Amacımız sizin direk yekiliden kabulunuzu kolaylaştırıp garantilemek ve size sürekli alternatifleri sunarak en kaliteli eğitimin en uygun bütçeli olanını seçmenizi sağlamaktır. Tüm bu yabancı yetkililerle siz de göreceksiniz ki yurtdışında eğitimi kendi ülkenizde okur gibi karşılayabilirsiniz. Özellikle 3,4,5,12 Ekim ve 9,10kasım tarihlerini kaçırmayın ve bunların dışındaki tarihler için de arayın

AHMET ATANER: 3 YAŞINDAN İTİBAREN İNGİLİZCE

Ataner Eğitim Grubu CEO’su ve Sı-Uk Cyprus Direktörü Ahmet Ataner yaptığı açıklamada, yurtdışı eğitiminde öğrencilerin ihtiyacı olan her türlü desteği profesyonel eğitmenleriyle birlikte verdiklerini, kaliteli ve kişiye özel eğitim felsefesiyle dünya çapındaki liderliğini koruduğunu vurguladı.

Ahmet Ataner, Ataner Eğitim Grubu’nda 3 yaşından itibaren İngilizce ile tanışan öğrencilerin teknoloji destekli eğitim ile temiz bir İngiliz aksanı kazandığını ve küçük yaştan itibaren uluslararası sınavlara hazırlanmanın kolaylığını yaşadıklarını belirtti.

Ahmet Ataner şöyle devam etti:

“Küçük yaştan itibaren Ataner Eğitim Grubu’nun profesyonel kadrosu ile tanışan çocuklar dünyadaki herhangi bir üniversitenin kapısını da aralamış oluyor. Özel tekniklerle öğrencileri çocuk yaştan itibaren üniversitelere hazırlayan Ataner Eğitim Grubu üniversitelerin kapısı için bir adeta bir anahtar.”

“Ocak ayında yurtdışındaki üniversitenize gitmek için kayıtlarımız devam ediyor, Eylül ayını kaçırdınız diye endişelenmeyin çünkü sınırsız alternatiflerimiz ve eğitimde tam çözüm odaklı sistemimizle sizin yanınızdayız”

“Yurtdışı eğitimine gidemeyen veya şu andaki eğitiminden memnun olmayan tüm öğrencilerin 1 yıl daha beklemesine gerek yok. Size özel olarak Ocak 2019 ayında kayıtlarımız ile yurtdışı eğitim hayallerinizi daha fazla ertelemeyin”

MERT ATANER: İNGİLİZCEYİ SEVDİRİYOR VE SİZİ EN İYİ SEVİYEYE ÇIKARTIYORUZ

Ataner Eğitim Grubu direktörü, İngilizce & IELTS Eğitmeni ve Eğitim Danışmanı Mert Ataner yaptığı açıklamada " Ataner Eğitim Grubu bünyesinde bulunan Ataner English Language Center, Ataner IELTS Training Center, Ataner Junior English olmak üzere İngilizce dil eğitiminde dinamik ve uluslararası eğitimli İngilizce öğretmenleri, teknolojik donanımlı sınıflar ve eğlenceli bir şekilde 3 yaştan başlayarak İngilizce eğitimi veriyoruz” dedi.

Her geçen gün yenilikleri takip ederek kendimizi yeniliyoruz diyen Mert Ataner, “Ataner Eğitim Grubu bünyesinde yurtdışı eğitiminize giden yolda sizlere İngilizceyi sevdiriyor ve sizi en iyi seviyeye çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mert Ataner öğrencilere seslenerek yurtdışında okumanın kendi ülkenizdeki bütçenizle mümkün olduğunu gelin beraber görelim dedi

Mert Ataner şöyle devam etti:

“Gerek özel, lisanslı akıllı testimiz olan meslek-kariyer testi, gerek danışmanlığımız sayesinde dilediğiniz ülke, şehir ve eğitim kurumuyla ilgili uzman danışmanlık ve sizi yurtdışına götürecek ve oradaki eğitiminizi kolaylaştıracak İngilizce dilini tam anlamıyla kurduğumuz köprü olan İngilizce eğitim merkezimizle 3 yaşından itibaren sizin yanınızdayız.”

Ataner Eğitim Grubu olarak bizi dünya çapında lider yapan özelliğimiz; kendimizi sürekli yenilememiz, öğrencilerimizin yüksek skorlar elde etmesi için her zaman özel ilgi ile az kişi ve kalite odaklı gruplar ve özel durumlarda teke tek eğitim vermemizdir. Değişmez inancımız “Kendimizi yenileyerek öğrencileri ve zihinleri yenilemektir. Başarımız öğrencilerimizin İngilizce seviyesinde elde ettiği başarıdır, bunun ötesinde bizim için daha önemli bir olgu ve kaide yoktur!”

“Yurtdışı eğitimine gidemeyen veya şu andaki eğitiminden memnun olmayan tüm öğrencilerin 1 yıl daha beklemesine gerek yok. Size özel olarak Ocak 2019 ayında kayıtlarımız ile yurtdışı eğitim hayallerinizi daha fazla ertelemeyin”

Mert Ataner

Ataner Eğitim Grubu Marketing Direktörü, İngilizce dili ve IELTS uzmanı, Eğitim danışmanı

University of Essex’den Bachelor in Arts TEFL ve University of Birmingham’dan Master in Arts TEFL bölümlerinden yüksek derecelerle mezun oldu. Master eğitimini Russell Grupta olan Birmingham Üniversitesi’nde yapıp bitirme tezinde KKTC Eğitim sistemi ve İngilizce dilinin öğrenim ve öğretimi üzerine uzmanlaşarak tamamlamıştır. Ataner özellikle IELTS sınavına hazirlakta uzmanlaşarak öğrencilere Yurtdışı Eğitime giden yolda gereken en önemli sınav olan IELTS skorlarına arttırmalarında ve garantili basarı sağlamalarında özel teknikler ve ipuçlarını içeren en güncel tekniklerin Londra SI-UK Merkezi’nden geldiği eğitimler veriyor. Eğitim Danışmanlığı konusunda da uzmanlaşan Ataner, British Council tarafından onaylı, akredite ve resmi olarak eğitilmiş Eğitim Danışmanı ve Acente unvanını almıştır.