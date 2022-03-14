“İngilizceye Doğru Çeviride Mükemmelliğe” Başlıklı Seminer Dizisi Organize Ediliyor

Yazılı çeviri alanında profesyonel çevirmenlere yönelik “Dil Alanında Destek Projesi” kapsamında dört atölye çalışmasından oluşan “İngilizceye Doğru Çeviride Mükemmelliğe’ başlıklı yeni bir seminer dizisi organize ediliyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Dil Alanında Destek Projesi” çerçevesinde düzenlenecek ilk atölye çalışması Çarşamba günü 19.00-22.00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Seminer dizisi çevirmen ve akademisyen Doçent Doktor Jonathan Ross tarafından verilecek ve serinin ilk atölye çalışmasında “İngilizce Cümle Yapılarında Hataların Önlenmesi I” konusu ele alınacak.

Etkinliğin moderatörlüğünü projenin ekip lideri ve kıdemli dil uzmanı Sezin Tekin Özsakınç üstlenecek, seminer dizisi 13, 27 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde devam edecek.

Atölye çalışmasına katılmak isteyenlerin https://bit.ly/3C8gMEX bağlantısından Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırabileceği, bu çalışmaya Türkçe-İngilizce dillerinde en az üç yıl yazılı çeviri deneyimi olan çevirmenler veya üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümü mezunlarının başvurabileceği kaydedildi.

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14/03/2022 10:17