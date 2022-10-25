İngilizler 15 bin yıl önce yaşayan atalarının DNA'sını analiz etti

Bilim insanları, İngiltere'de iki mağarada bulunan antik insan kalıntılarını inceledi. Yapılan DNA araştırmaları, örneklerden birinin yaklaşık 15 bin yıl önce yaşayan yamyam bir kadına ait olduğunu gösterdi. Uzmanlar, yeni bulguların insanlığın karanlık tarihine ışık tutacağına inanıyor.

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, ülkede bulunan en eski insan DNA'larının, biri yamyam olan iki farklı insan grubuna ait olduğunu ortaya çıkardı.

İngiltere’nin başkenti Londra'daki araştırmacılar, Eski Taş Devri'nin sonlarına doğru yaşayan iki İngilizin DNA'sını analiz etti. Bunlardan iki Somerset'teki Gough's mağarasında diğeri ise Kuzey Galler'deki Kendrick's mağarasında bulundu.

14 BİN 900 YIL ÖNCE YAŞADI

Uzmanlar, Gough's mağarasında bulunan insan kalıntısının bir kadına ait olduğunu ve 14 bin 900 yıl önce yaşadığını söyledi. Kendrick's mağarasından alınan DNA örneğinin ise 13 bin 600 yıl önce yaşayan bir erkeğe ait olduğu ifade edildi.

Sonuçlar, her birinin, son Buz Devri'nin sonunda, her ikisi de çok farklı beslenme şekillerine sahip, İngiltere'ye göç eden ayrı bir gruba ait olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, kalıntıları Gough's mağarasında bulunan kadının muhtemelen yamyam bir grubun parçası olduğunu, diğer adamın ise ağırlıklı olarak deniz ve tatlı su yiyecekleri ile beslendiğini söyledi.

Yeni çalışma, Londra Doğal Tarih Müzesi, London College Üniversitesi ve Francis Crick Enstitüsü'ndeki uzmanlar tarafından yönetildi ve Nature Ecology & Evolution adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırma yazarı Dr. Selina Brace, “Britanya'daki bu erken insa popülasyonların kimlerden oluştuğu hakkında gerçekten daha fazla şey öğrenmek istedik. Önceki çalışmalarımızdan Batılı avcı-toplayıcıların günümüzden yaklaşık 10 bin 500 yıl önce Britanya'da olduğunu biliyorduk.Ama Britanya'ya ilk ne zaman geldiklerini ve orada bulunan tek nüfusun bu olup olmadığını bilmiyorduk" dedi.

Diğer taraftan, çalışma incelenen DNA’ların sadece genetik olarak değil, kültürel olarak da farklı olduğunu buldu. UCL'den araştırma yazarı Dr. Rhiannon Stevens, "Kemiklerin kimyasal analizleri, Kendrick mağarasındaki bireylerin büyük deniz memelileri de dahil olmak üzere çok sayıda deniz ve tatlı su gıdası yediğini gösterdi" dedi.

YAMYAMLIĞIN KANITI

Stevens sözlerine şöyle devam etti:

“Gough's mağarasındaki insanların ise deniz ve tatlı su gıdalarını yediklerine dair hiçbir kanıt bulunamadı. Mağarada bulunan kafatası fincanları ritüelistik yamyamlığın kanıtı olarak yorumlanabilir.”

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25/10/2022 22:09