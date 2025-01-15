İngilizler, En Önemli “Yabancı Ziyaretçiler”

Haber Kıbrıs-ÖZEL

KKTC’yi havadan, denizden ve karadan ziyaret eden “yabancı uyrukluların” ilk sırasında Birleşik Krallık (İngiltere) vatandaşları var. Türkiye vatandaşları ile Kıbrıslı Rumlar hesaba katılmadığında İngilizler, en önemli “ziyaretçiler” haline geliyor.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ülkeye hava ve denizden 20 bin 208 Birleşik Krallık vatandaşı gelirken, kara kapılarından yaptıkları giriş sayısı da 254 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

Kıbrıslı Rumlar dışarıda bırakıldığı zaman 11 aylık sürede “yabancıların” kara kapılarından yaptığı girişler 1 milyon 848 bin 623; hava ve deniz limanlarından yaptıkları girişler ise 317 bin 926 olarak saptandı.

İLK ÜÇ SIRA

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği rakamlara göre deniz ve hava limanlarından gelenlerin ilk sırasında 45 bin 843 kişiyle Rusya Federasyonu vatandaşları var. İkinci sırada 36 bin 118 ile Almanya Federal Cumhuriyeti; üçüncü sırada da 34 bin 177 girişle İran İslam Cumhuriyeti vatandaşları geliyor.

Kara kapılarında ise ilk sırada 254 bin 840 girişle Birleşik Krallık vatandaşları yer alıyor. İngilizleri 232 bin 714 girişle Yunanistan Cumhuriyeti ve 154 bin 133 girişle Romanya vatandaşları izledi.

DENİZDEN, HAVADAN, KARADAN

Ülkeye karadan, havadan ve denizden gelen yabancıların toplamında da ilk iki sırada 275 bin 048 girişle İngilizler ve 234 bin 511 girişle Yunanlar görülüyor. Üçüncü sırada 168 bin 529 girişle Almanlar, dördüncü sırada 155 bin 509 girişle Rumenler, beşinci sırada da 136 bin 742 girişle Bulgarlar sıralandı.

Toplamda 100 bin giriş barajını aşan diğer ülkeler ise 115 bin 714 girişle Polonyalılar ve 101 bin 878 girişle Ruslar oldu. Sırasıyla Slovakya (60.484), İsrail (58.841) ve Fransa (57.308) vatandaşları da ilk on içerisinde kendisine yer buldu.

3’ÜNCÜ DÜNYADAN GELENLER

Kara kapılarından girişlerde ilk 22’yi “Batı” ülkelerinin vatandaşları oluştururken, “3’üncü Dünya” ülkelerinden gelenlerin ilk sırasında (toplamda 23’üncü) Filipinliler var. 16 bin 730 girişe sahip Filipin vatandaşlarını, 13 bin 024 girişle Lübnanlılar ve 8 bin 773 ile Çinliler izledi.

İran, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Beyaz Rusya vatandaşları ise hava ve deniz limanlarından gelenler ülke sıralamasında ilk 10 içerisinde kendisine yer buldu. Bu 7 ülkenin toplamı 93 bine ulaşıyor.

Öte yandan, ülkeye Afrika ülkelerinden gelenlerin sayısındaki düşüşün ise sürdüğü gözlendi.